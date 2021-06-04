Рязанский священник использовал для агитации муляжи эмбрионов

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Агитацию против абортов активно ведет Рязанская епархия. Насаждая позицию церкви, священники приехали для беседы с коллективом научно-производственного предприятия «Александр» (преимущественно женщинами). В качестве наглядного пособия они принесли с собой муляжи эмбрионов.

Одним из рассказчиков стал протоиерей Виталий Рыбаков, руководитель епархиального Центра защиты материнства и детства.

«Жизнь начинается с момента зачатия, и даже на самых маленьких сроках развития это уже человек. В подтверждение такого тезиса отец Виталий продемонстрировал принесенные с собой муляжи эмбрионов на разных этапах развития», - пишет пресс-служба Рязанской епархии.

Также, по словам представителей РПЦ, Рыбаков «привел выводы российских ученых по этой теме». Ни на какие конкретные исследования при этом ссылок не дается.