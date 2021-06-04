Рязанская НПК приняла школьников на летний практикум

Практикум длился одну неделю. Фото: РНПК.

Рязанская НПК организовала для учащихся «Роснефть-класса» недельный летний практикум. 23 ученика посетили технологические объекты и лабораторию завода, где своими глазами увидели возможное место будущей работы. Это позволило школьникам оценить масштабы производства, а также узнать о начальной заработной плате, социальных гарантиях и о продвижении по карьерной лестнице.

Также учащиеся сыграли в интерактивную игру «Что? Где? Когда?», подготовленную для них молодыми специалистами завода. Посмотрели фильм о корпоративных социальных программах, о возможностях развивать не только научные, но и творческие и спортивные компетенции. Ребята получили советы, как стать успешными во время круглого стола с участием руководителей завода.

Летний практикум организован с целью придать образованию школьников практико-ориентированное направление, с тем чтобы ребята по окончанию 11 класса легче могли самоопределиться с выбором профессии.

«Роснефть-класс» - это уникальный проект корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие», позволяющий компании «Роснефть» растить кадры со школьной скамьи. Выпускники «Роснефть-класса» получат преимущества при поступлении в ведущие вузы страны, в том числе Российский университет нефти и газа имени И.М. Губкина, а также в Рязанский радиотехнический университет на кафедру «Химическая технология органических веществ». Получив высшее образование, выпускники «Роснефть-класса» смогут трудоустроиться в любое из дочерних обществ «Роснефти».

С 17 мая по 25 июня РНПК проводит очередной набор учащихся в новый 10 «Роснефть-класс», Прием заявлений будет осуществляться дистанционно. Для этого необходимо скачать заявление с сайта школы, заполнить его, отсканировать и направить на электронную почту школы с пометкой «заявление в Роснефть-класс». Телефон для справок: 21-13-83, 44-88-40.