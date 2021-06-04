В Рязанской области в два раза увеличат производство вакцин против гриппа

Сумма инвестиций составит около 3 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Губернатор Николай Любимов и генеральный директор холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский подписали соглашение в рамках которого в регионе планируют в два раза увеличить производство вакцин против гриппа. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, договоренность об этом была заключена на полях ПМЭФ-2021.

В рамках инвестиционного проекта в течение ближайших трех лет будут удвоены производственные мощности по годовым объемам выпуска гриппозных вакцин. Финансирование будет направлено на закупку новых производственных линий для завода «ФОРТ».

- Мы инвестируем порядка 3 миллиардов рублей в реализацию проекта на базе нашего производства в Рязани. Это позволит укрепить существующий уровень обеспечения граждан России высококачественными противогриппозными вакцинами и увеличить поставки на международные рынки, - отметил Андрей Загорский.

Отмечается, что старт проекта запланирован на вторую половину 2021 года.

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