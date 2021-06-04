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Общество4 июня 2021 14:33

В ГИБДД прокомментировали нахождение автомобиля ДПС на тротуаре в центре Рязани

Фотографию со служебной машиной «нарушающей правила» опубликовали в соцсетях
Источник:kp.ru
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Фото: "Подслушано у водителей Рязани".

Фото: "Подслушано у водителей Рязани".

Днем в пятницу, 4 июня, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано у водителей Рязани» пользователи опубликовали фотографию автомобиля ДПС, припаркованного на тротуаре улицы Соборной.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции прокомментировали данный инцидент

- Патрульный автомобиль Госавтоинспекции стоял на данном месте с включенными проблесковыми маячками в целях сопровождения и доставления в Октябрьский районный суд города Рязани лиц, в отношении которых ведется судебное разбирательство по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Автомобиль был припаркован на данном месте в связи с тем, что отсутствует возможность въезда на территорию суда.

Остается лишь одна дилемма, как быть людям, по тем или иным причинам приезжающим в суд, у которых нет автомобилей с проблесковыми маячками. Но это вопрос, конечно, уже не к Госавтоинспекции.