Рязанская ГИБДД проводит рейд по мотоциклистам

Рязанская ГИБДД вышла в очередной рейд. На этот раз под особое внимание инспекторов попали мотоциклисты. Полицейские будут следить за тем, насколько те соблюдают Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает водителям мототранспорта:

- всегда использовать защитную амуницию;

- строго соблюдать скоростные ограничения;

- соблюдать требования по регистрации транспорта;

- своевременно проводить обслуживание своего мотоцикла;

- при движении всегда должен быть включен ближний свет фар, вне зависимости от времени суток;

- запрещается управлять мотоциклом в пьяном состоянии.

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