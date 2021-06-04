Рязанская ГИБДД проводит рейд по мотоциклистам

Рязанская ГИБДД вышла в очередной рейд. На этот раз под особое внимание инспекторов попали мотоциклисты. Полицейские будут следить за тем, насколько те соблюдают Правила дорожного движения.
Госавтоинспекция Рязанской области напоминает водителям мототранспорта:
- всегда использовать защитную амуницию;
- строго соблюдать скоростные ограничения;
- соблюдать требования по регистрации транспорта;
- своевременно проводить обслуживание своего мотоцикла;
- при движении всегда должен быть включен ближний свет фар, вне зависимости от времени суток;
- запрещается управлять мотоциклом в пьяном состоянии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!