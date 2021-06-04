В рязанском суде задержали пьяного дебошира-алиментщика

В Московском районном суде задержали 32-летнего пьяного рязанца. Мужчину вызвали в качестве обвиняемого по делу о неуплате алиментов, но тут же начал всех оскорблять нецензурной бранью.

На вызов немедленно прибыл наряд ППС, которые задержали пьяного гражданина и отвезли в отделение полиции.

В настоящее время на рязанца составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит арест до 15 суток.

Полиция продолжает проводить проверку.

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