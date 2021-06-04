Доцент кафедры РГУ Владимир Зайцев ушел из жизни в 67 лет

3 июня в возрасте 67 лет умер Владимир Зайцев, кандидат исторических наук, доцент кафедры предпринимательства и планирования экономической деятельности факультета экономики Рязанского государственного университета. Его родным и близким выразили глубокие соболезнования коллеги по вузу.

В РГУ рассказали, что Владимир Михайлович занимался исследованиями в области экономической демографии, истории предпринимательства в России, истории и теории налогообложения, а также истории финансов.

«Под его руководством студенты неоднократно занимали первые места в викторинах, посвященных истории университета. Владимир Михайлович проводил олимпиады, викторины, КВН по экономической тематике», - пишут коллеги преподавателя.

Владимир Зайцев родился 4 октября 1953 года. Окончил исторический факультет МГУ. С 1999 года трудился в РГУ на кафедре национальной экономики, а с 2020-го – на кафедре предпринимательства и планирования экономической деятельности.