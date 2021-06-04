В Рязани назвали водоемы, которые обработают от личинок комаров

8 июня начнется дезинсекция городских водоемов, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Власти просят рязанцев воздержаться от прогулок у водоемов во время проведения работ.

Как отметили в пресс-службе, обрабатывают водоемы от личинок комара при помощи моторного распылителя, благодаря которому препарат равномерно распределяется по всей поверхности объекта.

«Препарат зарегистрирован на территории России, разрешен к применению и безопасен для населения», - уверяют власти.

Список водоемов и прилегающих к ним территорий:

- пруд в Голенчино;

- пруд в поселке Никуличи (улица Пугачева);

- каскад из двух прудов в поселке Никуличи (первый Рязанский проезд);

- каскад из двух прудов в Дягилево (между улицами Элеваторной и Коняева);

- пруд в Соколовке (улица Соколовская);

- пруд в Соколовке (улица 2-я Прудная);

- пруд в Строителе (сооружение 20а);

- пруд в Соколовке (улица Мира);

- пруд на улице Голенчинской;

- пруд в районе Соколовки;

- каскад из двух прудов в Дашково-Песочне (в районе больницы №11»);

- каскад из двух прудов на улице Гоголя (сооружение 55а);

- пруд в районе поселка Мирный (в районе дома №2г по улице Связи);

- пруд в Соколовке (в районе дома №10 по улице Железнодорожной);

- пруд на улице Интернациональной (в районе дома №27);

- пруд в Ворошиловке (на улице 1-й Красной)

- каскад из двух прудов в Дягилеве (Центральный проезд, д. 3);

- пруд в Дягилеве (в районе улицы Березняковская, №32);

- каскад из трех прудов в Дашково-Песочне (Сережина гора);

- пруд в Дягилеве (ул. Шаповская д. №72 в районе церкви);

- пруд в Дягилеве (ул.Шаповская д. №72 в районе улицы 2-й Яблоневый проезд и улицы Почтовой);

- пруд в Солотче (улица Первомайская, сооружения №№62, 56а, 58а);

- пруд в районе Дашково-Песочня;

- пруд в районе Голенчино (в районе дома №1 по улице Старая дубрава);

- пруд в районе Голенчино (в районе дома №41 по улице Баженова);

- пруд в районе Голенчино (в районе дома №52 по улице Баженова);

- пруд в районе дома №27 по улице Березняковской.

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