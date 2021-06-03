В Рязани разыскиваются очевидцы кошмарного ДТП

Сотрудники полиции разыскивают очевидцев смертельного ДТП, произошедшего около семи часов утра 27 мая на 180-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Рязани. Автомобиль «Газель» сбил 30-летнего мужчину, по предварительной информации, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход скончался.

Всех, кто был очевидцем этой трагедии или располагает информацией по ней просят обратиться в в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или позвонить по телефону (4912) 29-72-56.