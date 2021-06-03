На аппаратах ИВЛ остаются более двадцати рязанцев с COVID-19

По состоянию на 3 июня в больницах Рязанской области находятся 346 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Из них состояние 55 человек медики оценивают как удовлетворительное, 260 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных – 31 человек. В том числе 21 тяжелый больной подключен к аппаратам ИВЛ.

У остальных болезнь протекает в легкой форме.

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