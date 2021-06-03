Подходы к рязанским школам станут безопаснее

Слева направо: Татьяна Панфилова, Егор Бурцев, Александр Шевырев.

2 июня состоялось общественное обсуждение предложений для включения в программу партии, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в части решения проблем дорожного хозяйства. В дискуссии приняли участие заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности, заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, представители министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, ГИБДД, общественности.

- Считаю, что за ненадлежащее состояние подходов к школам и детским садам, за их несвоевременную и некачественную уборку необходимо предусмотреть административную ответственность на федеральном уровне. Наши дети должны быть защищены, – отметил региональный координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги», председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы Александр Бурцев.

Позицию Александра Бурцева поддержал директор школы № 41 города Рязани Владимир Зайцев. Он отметил, что делается многое для обеспечения безопасности дорожного движения при подходах к образовательным учреждениям.

- Но необходимо своевременно обновлять разметки на пешеходных переходах и приводить в порядок установленные искусственные неровности, – заметил он.

Среди других проблем, с которыми сталкиваются школьники, особенно в темное время суток, Владимир Зайцев назвал недостаточную освещенность пешеходных переходов.

Кроме того, помимо приведения в нормативное состояние подъездных путей к учреждениям, важно предусмотреть дополнительные парковочные места для безопасной высадки детей. В связи с этим была озвучена проблема, которую в Рязани не могут пока решить – отсутствует актуальный проект организации дорожного движения.

- Этот документ необходим для контроля за улично-дорожной сетью и ее дальнейшего развития, – отметил начальник центра дорожного и технического надзора ГИБДД по городу Рязани Денис Сусляков.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова внесла предложение, чтобы ремонт и строительство автомобильных дорог в регионе проводилось с учетом того, что по ним проходят маршруты школьных автобусов.

- У нас в некоторых районах есть даже неасфальтированные участки дорог, по которым проходят школьные автобусы! Есть ли в минтрансе Рязанской области план по созданию и реконструкции школьных маршрутов? – поинтересовалась Татьяна Панфилова.

- Такой программы нет, - ответила начальник управления автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального минтранса Елена Мирошкина.

- Я считаю, что надо обратиться на федеральный уровень и сделать специальную подпрограмму по школьным маршрутам. Районы не могут самостоятельно решить проблему, если участки дорог находятся в неудовлетворительном состоянии, – предложила Татьяна Панфилова.

Александр Бурцев обратил внимание, что от жителей нескольких районов поступали жалобы, когда в рамках нацпроекта проводился ремонт дорог федерального и местного значения, но его проект не учитывал существующие пешеходные переходы, подъезды к населенным пунктам.

- Проектировщики должны выезжать на место и учитывать не только правила дорожного движения, но и мнение людей, – подчеркнул Александр Бурцев.

Елена Мирошкина согласилась с критикой, однако заметила, что такие ситуации встречаются из-за несовершенства 44-го федерального закона.

- Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в первую очередь нацелен на экономическую составляющую Мы жестко контролируем качество выполняемых работ, однако не застрахованы от недобросовестных подрядчиков и проектировщиков, – сказала Елена Мирошкина.

Участники общественного обсуждения подготовят предложения для внесения изменений в этот закон.

Положительно была оценена инициатива создать СРО в транспортной сфере по аналогии с саморегулируемой организацией в строительстве. Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» предложил рассмотреть возможность строительства экодуков в местах миграции диких животных. Была затронута проблема с установкой камер видеофиксации скорости на федеральных трассах – у региона нет законодательного права этим заниматься.

Представители общественности обратили внимание на проведение ямочного ремонта в час пик. По их мнению, работы на дорогах необходимо проводить в ночное время.

Все предложения, которые были озвучены в ходе общественного обсуждения, будут направлены в Центральный исполнительный комитет партии.