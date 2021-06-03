В рязанскую ИК по воздуху доставили шесть смартфонов

Фото: пресс-служба регионального УФСИН.

В Скопинском районе в ИК-5 перехватили квадрокоптер, доставивший одному из заключенных мобильные телефоны и сим-карту. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Отмечается, что летательный аппарат перехватили в промышленной зоне ИК в момент, когда он сбросил черный сверток. При проверке оказалось, что внутри находятся шесть смартфонов и одна симка.

Удалось задержать и мужчину, дистанционно управлявшего аппаратом. В отношении него возбудили административное дело по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы…».

При проверке выяснилось, что запрещенные предметы предназначались осужденному, помещенному в штрафной изолятор.

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