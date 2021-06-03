Рязанская область «углубит цепочки» кооперации с калужским автокластером

2 июня Рязанская и Калужская области на ПМЭФ-2021 подписали соглашение о содействии развитию межрегионального сотрудничества в сфере производства автомобилей и автокомпонентов.
Отметим, что в мае 2017 года стороны уже заключали соглашение, поэтому на этот раз документ подписали «в развитие» предыдущего.
Новый документ, как заверяют чиновники, позволит укрепить взаимодействие сторон в сфере производства автомобилей.
На сегодняшний день в Рязанской области работает более десятка предприятий отрасли производства автокомпонентов, и все они готовы расширять деловые контакты.
— Сегодня мы договорились, чтобы углубить цепочки кооперации в нашем автокластере, — отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша. — Рязанские предприятия успешно производят автокомпоненты в разных направлениях, в том числе аккумуляторы, интерьерные материалы, и Калужской области, где выпускается 12% всех автомобилей в стране, очень полезно и выгодно взаимодействовать в плане локализации и выстраивания экономической связи с Рязанским регионом.
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