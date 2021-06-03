4 июня в Рязани пройдет Фестиваль студенческих отрядов с насыщенной программой

В пятницу, 4 июня, в Рязани состоится фестиваль студенческих отрядов. Площадкой для его проведения станет ЦПКиО.

Как сообщают организаторы фестиваля, программа будет насыщенной. Начнется она в 13:00 и завершится в 21:00. На это время запланировано множество мероприятий, разделенных на четыре блока:

13:00-15:30. Лекции и мастер-классы от приглашенных спикеров на различных площадках – от ораторского мастерства и эмоционального интеллекта до йоги. Информацию об этих площадках, как и другие подробности, размещают в группе фестиваля.

16:00-17:30. Станции студенческих отрядов. Здесь гости смогут познакомиться со студенческими отрядами Рязани и Рязанской области, принять участие в интерактивных станциях.

18:00-19:00. Торжественное открытие 3-го трудового семестра. Чествование участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», творческие визитки отрядов и выдача трудовых путевок на лето-2021.

19:30-21:00. Вечерний концерт. Выступление творческих коллективов Рязани, музыкальных групп со всего региона.

«Вас ждут жаркие танцы, самые красивые голоса нашего города, фееричное исполнение мелодий на музыкальных инструментах и песни, которые тронут вашу душу», - рассказали организаторы о последнем блоке.