Рязанских почтальонов вакцинировали от COVID-19 прямо на рабочем месте.

Рязанских почтальонов вакцинировали от COVID-19 прямо на рабочем месте. Чтобы привить своих сотрудников, Почта России организовала пункт вакцинации в рабочем кабинете аппарата управления.

Запись на вакцинацию вели заранее, но даже те сотрудники почты, которые не записались, могли прийти в этот день в здравпункт, оформить необходимые документы на месте и сделать прививку. Вакцинировали почтальонов врачи больницы №4

— Я контактирую с большим количеством людей, — рассказывает советник директора УФПС Рязанской области Алина Невельская. — Я хочу быть уверена, что сама нахожусь под защитой от коронавируса, и для других не представляю угрозу. Сделала прививку, чтобы жить и не бояться.

Остальные желающие смогут пройти процедуру во время второго этапа вакцинации, который состоится в таком же формате через 21 день после введения первого компонента. Вакцинация проводится бесплатно и в добровольном порядке.

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