Президент провел онлайн-встречу с победителями предварительного голосования

Предварительное голосование — востребованный механизм обратной связи с людьми, реально работающий на практике. «Единая Россия» пока единственная из всех партий проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Об этом заявил президент Владимир Путин 2 июня на встрече с руководством партии и общественниками, победившими на праймериз.

«[Партия] не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать их инициативы, воспринимать критику. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей - толковых, целеустремленных и неравнодушных», — отметил Владимир Путин.

Многие, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать в предварительном голосовании «Единой России» после призыва главы государства, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Для волонтеров механизм отбора, который предложила партия, является одним из наиболее удобных способов реализовать себя в политической жизни. Кроме того, многие общественники, которые примеряли на себя новую роль политиков, изнутри взглянули на проблемы жителей.

Волонтеры воспринимают политику в том числе как возможность напрямую влиять на жизнь в стране — не только помогать людям в имеющихся условиях, но и менять их.

«Президент пожелал мне удачи!» – поделился своими впечатлениями об общении с главой страны первый заместитель секретарь регионального отделения «Единой России», вице-спикер Рязанской областной Думы, лидер предварительного голосования по Скопинскому одномандатному избирательному округу № 157 Дмитрий Хубезов на своей странице в социальных сетях.

Он рассказал Владимиру Путину как с коллегами, еще находясь в должности главного врача Рязанской областной клинической больницы, работал в период пандемии, открывали ковид-госпиталь, о помощи волонтеров в «красной зоне», и как применять этот опыт в дальнейшем.

«Когда я перешел на работу в Рязанскую областную Думу в сентябре 2020 года, то стал помогать больнице как автоволонтер. Это был уникальный для меня опыт – столкнулся с некоторыми проблемами, которые я не мог раньше увидеть, находясь внутри системы здравоохранения», – отметил Дмитрий Хубезов. В частности, какие лекарства и как быстро доставляются пациентам, как система реагирует на новые изменения.

«Опыт уникален, и я уверен, он будет полезен для трансляции на более высоком уровне», – подчеркнул депутат Рязанской областной Думы.

Владимир Путин, комментируя выступление Дмитрия Хубезова, отметил, что желание и возможность помогать людям на более высоком уровне, но со знаем проблем изнутри – «вот это абсолютно востребовано, в этом смысл предварительного голосования».

По словам главы государства, предложения людей, полученные в ходе предварительного голосования, – основа для дальнейшей работы победителей праймериз и «Единой России» в целом.

«Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы. В том числе – для подготовки программы «Единой России», – сказал президент.

В заключение встречи Владимир Путин напутствовал победителей предварительного голосования.

«Сделайте все, чтобы оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все видим, я уверен — так оно и будет», — сказал он.

Проект предвыборной программы утвердят на Съезде партии 19 июня, в котором Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять в участие. После Съезда программу вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.

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