ДТП в Приокском с перевернувшейся «Ладой» прокомментировали в ГИБДД

Фото: из сообщества vk.com/voditelrzn62 (автор Михаил Бугров)

3 июня в Рязани на перекрестке улицы Октябрьская и проезда Шабулина у путепровода столкнулись «Лада Веста» и Hyundai. После этого отечественный легковой автомобиль опрокинулся на крышу.

Как сообщили «КП-Рязань» в областной Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 8:30.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Веста», - уточнили в полиции.

Проводится проверка, в ходе которой будет восстановлена картина происшествия.

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