В десяти районах Рязанской области 3 июня отключили электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

3 июня в десяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Кадомский район:

- поселок Кадом (более трех десятков улиц) — с 08:30 до 16:30;

- село Енкаево, деревня Новые Починки, село Пургасово, село Старый Кадом, деревня Большое Лунино, деревня Крутец, село Преображенка, деревня Семеновка — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Березовка, деревня Екатериновка, поселок Соща — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха, деревня Залипяжье — с 09:00 до 17:00.

Касимовский район:

- село Любовниково — с 09:00 до 17:00;

- село Белясево — с 10:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Гниломедово — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Сановка, деревня Петровка — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Верея, деревня Деево, деревня Захарово, деревня Каверино, деревня Карцово, деревня Крутово, деревня Лаптево, деревня Оськино, деревня Порошино, деревня Потапово, село Селезнево, деревня Харино, деревня Ценово — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Вакино, село Ивашково, село Федякино, деревня Демидово, село Старолетово, деревня Шушпаново — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Заборье — с 10:00 до 17:00.

Михайловский район:

- деревня Ржевка — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!