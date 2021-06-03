В десяти районах Рязанской области 3 июня отключили электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
3 июня в десяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Кадомский район:
- поселок Кадом (более трех десятков улиц) — с 08:30 до 16:30;
- село Енкаево, деревня Новые Починки, село Пургасово, село Старый Кадом, деревня Большое Лунино, деревня Крутец, село Преображенка, деревня Семеновка — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Березовка, деревня Екатериновка, поселок Соща — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Соха, деревня Залипяжье — с 09:00 до 17:00.
Касимовский район:
- село Любовниково — с 09:00 до 17:00;
- село Белясево — с 10:00 до 17:00.
Пронский район:
- деревня Гниломедово — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Сановка, деревня Петровка — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Верея, деревня Деево, деревня Захарово, деревня Каверино, деревня Карцово, деревня Крутово, деревня Лаптево, деревня Оськино, деревня Порошино, деревня Потапово, село Селезнево, деревня Харино, деревня Ценово — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- село Вакино, село Ивашково, село Федякино, деревня Демидово, село Старолетово, деревня Шушпаново — с 10:00 до 16:00.
Рязанский район:
- село Заборье — с 10:00 до 17:00.
Михайловский район:
- деревня Ржевка — с 10:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!