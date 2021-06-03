Ночью в Рязани взорвалась машина

В ночь на 3 июня во одном из дворов по улице Радиозаводской взорвался легковой автомобиль. Сообщение с прикрепленным видео появилось в паблике RZN_Life.

«Не застал, как это произошло, но услышал взрыв и побежал к окну. Пожарные приехали очень быстро и потушили», - отметил молодой человек.

По информации регионального управления МЧС, вызов на пульт диспетчерской службы поступил в 01:40. На место возгорания выехали 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.

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