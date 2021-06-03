Под Рязанью пьяная в стельку дама насмерть задавила мужчину, сдавая задом.

Вечером 2 июня в селе Новики Спасского района 39-летняя рязанка за рулем автомобиля ВАЗ четвертой модели задавила во дворе 45-летнего мужчину. Женщина сдавала задним ходом, но не посмотрела, что путь свободен, что никого нет.

В организме женщины алкоголя было в семь раз больше допустимой нормы.

В результате дорожного происшествия мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Инспекторы ДПС, прибывшие на место, тут же установили, что женщина находится в сильном алкогольном опьянении. В ее организме обнаружили 1.162 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в 7 (!) раз превышает допустимый уровень.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.

Подробности уточняются.

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