В День защиты детей пресекли 21 факт торговли алколголем

Даже в детский праздник прибыль - святое... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские в Рязани и восьми районах области пресекли 21 нарушение запрета торговли алкоголем в День защиты детей.

В областном центре - 10 фактов незаконной продажи спиртного в магазинах. Они расположены практически по всей Рязани, на улицах: Новоселов, Есенина, Зубковой, Кальная, Чкалова, Станкозаводская, на Шоссейном переулке, на Малом шоссе и в поселке Канищево.

В области нарушения выявлены в магазинах в Клепиковском, Рыбновском, Рязанском, Старожиловском, Сасовском, Александро-Невском, Ряжском и Шацком районах.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере от 20 до 40 тыс. рублей.

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