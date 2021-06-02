В Рязани назвали 20 точек для торговли сельскохозяйственной продукцией

Власти Рязани определили точки для организации ежедневной торговли сельскохозяйственной продукцией. Торговать на них могут только местные производители. По данным городской администрации, всего в перечень вошли 20 площадок, расположенных во всех районах города.
Где в Рязани можно торговать овощами, фруктами и другой сельскохозяйственной продукцией
Железнодорожный район:
- Михайловское шоссе, у дома №238а;
- ул. Высоковольтная, у дома №33, площадка перед магазином «Квазар»;
- ул. Березовая, у дома №1г;
- Октябрьский городок, у дома №32, около магазина «Магнит»;
- ул. Кирпичного Завода, у дома №14а;
- ул. 4-я Линия, у дома №66;
- ул. Пушкина, у дома №26.
Московский район:
- ул. Белякова, у дома №20;
- ул. Сельских Строителей, у дома №1в;
- ул. Станкозаводская, у дома №27;
- ул. Старореченская, у дома №15 корп. 2.
Октябрьский район:
- ул. Качевская, у дома №30, около ТК «Слово и дело»;
- ул. Связи, у дома №16, около ТЦ «Сокол»;
- ул. Новоселов, у дома №51а;
- ул. Семашко, у дома №4;
- ул. Зубковой, у дома №17 корп. 1.
Советский район:
- Торговый городок, около здания мебельного павильона;
- ул. 3-и Бутырки, у дома №1в;
- пл. Попова, около киоска «Роспечать»;
- ул. Свободы, у дома №14-16.
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