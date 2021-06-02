Курс на обновление: «Единая Россия» подвела первые итоги предварительного голосования

Процедура стала более масштабной, чем пять лет назад. По предварительным данным, в ней приняли участие около 11,7 миллионов избирателей. Чуть более 6 миллионов – в режиме онлайн. В ряде регионов в число победителей вошли люди, которые ранее не участвовали в политической жизни, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, выступая на брифинге в Центральном исполкоме партии.

В тех регионах, где работали счетные участки, подсчет голосов еще продолжается. Там, где процедура проходила только онлайн, в числе победителей, которые войдут в списки партии на выборах в Госдуму, немало ярких представителей общественных организаций и движения «Мы вместе».

В Рязанской области в процедуре по отбору кандидатов приняло участие рекордное количество жителей региона – более 85 тысяч человек.

«У нас была конкурентная борьба – 26 человек по федеральному списку, 17 по одному округу и 10 по второму», – рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», член Высшего совета партии, губернатор Николай Любимов.

Среди кандидатов было немало и тех, кто ярко проявил себя в условиях пандемии, примерно на 30% увеличилось представителей молодежи.

«Волонтеры, помогавшие рязанцам, хотят продолжить работу на благо земляков, на благо региона. Я очень ценю эту инициативу», – подчеркнул глава региона.

Ставка на обновление рядов «Единой России» в парламентах разного уровня – один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый президентом Владимиром Путиным, отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Эксперт подчеркнул, что рост интереса к процедуре со стороны избирателей во многом связан с возможностью дистанционного электронного голосования.

«Единая Россия» оперативно ответила на запрос избирателей об удобстве голосования и задала долгосрочный тренд на использование электронной процедуры, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Он уверен, такой формат будет популярным и в дальнейшем, после того как пандемия сойдет на нет.

Специалисты в области искусственного интеллекта Систем в ходе брифинга подчеркнули, что электронное предварительное голосование подтвердило свою надежность и безопасность. Во время атак на нее количество ежесекундных запросов к серверам достигало десятков тысяч — при этом она продолжала работать без сбоев.

В целом предварительное голосование «Единой России» в этом году прошло при кратном снижении количества нарушений, отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

По словам председателя регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Сергея Филимонова, в период проведения праймериз жалоб ни от жителей, ни от кандидатов не поступало.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Вечером 30 мая сразу после завершения процедуры по всей стране четыре части электронного ключа шифрования блокчейна соединили их хранители в центральном исполкоме партии. После этого начался подсчет голосов. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

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