Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области за последние четыре дня

За последние четыре дня список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще семь человек. В оперативной группе регионального правительства рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

30 мая список пополнили 67-летний мужчина и 72-летняя женщина (скончались в марте).

31 мая – жертв не было.

1 июня в список внесены имена 77-летнего мужчины и 77-летней женщины (скончались в марте).

2 июня – 42-летнего и 87-летнего мужчин (скончались в марте) и 72-летней женщины (скончалась в феврале).

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех случаях стал именно COVID-19.

Всего по официальным данный на 2 июня пандемия в Рязанской области унесла жизнь 533-х человек.