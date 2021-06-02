В «черный список» Банка России попал рязанский магазин комиссионных товаров. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В «черном списке» компаний с признаками нелегальной деятельности от Банка России есть фирмы, которые действуют в Рязанской области, сообщает региональное отделение регулятора.

Так, признаки «нелегальной финансовой деятельности» специалисты обнаружили у комиссионного магазина «Победа». Работающие под этим брендом ИП выдавали рязанцам деньги сразу после оценки ювелирных изделий, бытовой техники и электроники. Но, не дожидались продажи ценных предметов.

Это уже не комиссия, а выдача потребительского займа под залог имущества.

— Подобные схемы опасны тем, что клиент может потерять заложенные вещи, а штрафные проценты ничем не ограничены, — разъясняет управляющий отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. — В отличие от таких фирм легальные ломбарды входят в соответствующий реестр Банка России, и не могут увеличивать ставку по займу. Кроме того, они должны страховать имущество и предоставить заемщику возможность выкупить залог.

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