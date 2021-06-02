В Рязани с 3 июня отключат горячую воду по 46 адресам

С 3 по 16 июня в Рязани произойдет очередное отключение горячей воды из-за профилактических работ РМПТС. На сей раз оно затронет 46 адресов.

В списке объекты на улицах Вознесенской, Грибоедова, Есенина, Затинной, Либкнехта, Подгорной, Свободы, Скоморошинской, Фирсова, Фурманова, а также на проездах Грибоедова и Щедрина. Большинство – это жилые дома, а также больница №4 и школа №8.

Полностью список отключений на 3 июня выглядит так:

- ул. Вознесенская, д. 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;

- ул. Грибоедова, д. 3, 5, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;

- ул. Есенина, д. 17 (больница №4), 21, 22, 36, 38;

- ул. Затинная, д. 5, 7, 9, 11;

- ул. Либкнехта, д. 7;

- ул. Подгорная, д. 5, 10, 15, 15б, 17, 21, 32;

- проезд Грибоедова, д. 5;

- проезд Щедрина, д. 14 (школа №8);

- ул. Свободы, д. 17, 26, 35;

- ул. Скоморошинская, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2, 21;

- ул. Фирсова, д. 20, 23;

- ул. Фурманова, д. 2/4, 54б.

График на весь июнь доступен по ссылке.