Из-за перекрытия в Дашково-Песочне изменятся 15 маршрутов транспорта.

15 маршрутов общественного транспорта изменятся на время перекрытия улицы Советской Армии в Рязани. Дорожно-строительные работы, напомним, запланированы на участке от перекрестка с Касимовским шоссе до дома №6 с 23:30 4 июня до 5:00 7 июля.

Автобусы №6 пустят по проезду Яблочкова, улицам Радиозаводской и Новой, далее по своему маршруту.

Автобусы №№8, 16 и 17 по-прежнему будут ездить через Кальное, но на Касимовское шоссе станут выезжать через улицу Тимуровцев.

По улице Тимуровцев объезжать будут и все маршруты коммерческих перевозчиков: №№32, 33, 46, 47, 53, 65, 66, 77, 96, 98а, 99.