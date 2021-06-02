Самый быстрый кредит от Сбербанка можно оформить на кассе магазина

Кредит можно оформить с помощью дебетовой банковской карты на кассе магазина.

Новый способ оформить кредит предложил своим клиентам Сбербанк. Его можно оформить с помощью дебетовой банковской карты на кассе магазина. Других документов не потребуется.

«Сервис «Покупай со Сбербанком» предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. Клиенты банка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе. Весь процесс займет не более 5 минут», - сказано в сообщении.

Воспользоваться сервисом можно в магазине, подключенном к сервису «Покупай со Сбербанком». Покупатель просто прикладывает свою дебетовую карту к терминалу и вводит пин-код.

При оформлении такого займа не нужно заполнять анкету или подписывать бумажный договор, не нужно предъявлять никаких справок о доходе. При этом данные клиента не передаются продавцу и третьим лицам.

Также отмечается, что подобный формат оформления кредита не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом рынке POS-financing.

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