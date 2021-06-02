Рязанских врачей вынуждают прививаться от COVID под страхом увольнения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный врач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына выпустила приказ, согласно которому, весь медперсонал до 14 июня обязан привиться от коронавируса.

«Лица, отказавшиеся от иммунизации, будут отстранены от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы в соответствии со статьями 76 и 214 Трудового кодекса», - приводит документ РЗНинфо.

Отмечается, что привиться должны все, у кого нет медицинских отводов и противопоказаний. Если есть [медотводы], то их необходимо предоставить врачу терапевту, заместителю главного врача по организации помощи населению Андрею Кочуйкову.

Как видно из документа, в Рязанской области не везде вакцинирование носит добровольный характер.

В Новомичуринской МРБ главврач выпустила приказ, с которым многие не согласны.

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