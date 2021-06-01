Госдума приняла закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении к газу

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«Сегодня газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен бесплатно, и люди не должны за это платить», – отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Он добавил, что после принятия закона правительство должно подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые определят исполнителей и порядок газификации, а также установят ее сроки.

Закон с изменениями «Единой России» может быть рассмотрен в Совете Федерации уже завтра, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин.

«Он вводит новые понятия: «единый оператор газификации», «региональный оператор газификации», которые совместно с региональными органами власти будут осуществлять развитие газификации территорий нашей страны. И соответственно реализовывать сами работы по подключению», — заключил Дмитрий Кобылкин.

Уровень газификации Рязанской области составляет более 95%, при этом в сельской местности – около 80%. Тем не менее для региона остается актуальным вопрос доведения газа до участка.

«Сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии с поправками газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан», – подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член фракции «Единой России», лидер предварительного голосования по Рязанскому избирательному округу Андрей Красов.

Депутат пояснил, что теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. Граждане будут самостоятельно оплачивать только работы на территории своего земельного участка. Поправки также решают вопрос об источниках финансирования газификации.

«Первый этап подключений будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. Жизнь людей станет намного комфортнее», подчеркнул Андрей Красов.

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