В Рязанской области в 6,5 раз выросло число передозировок наркотиками

В 2020 году от отравления наркотиками умерли 13 рязанцев. Об этом говорится в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего, по данным ведомства, отравились 35 человек, 22 из них выжили. В докладе говорится, что по сравнению с 2019 годом число передозировок в минувшем году увеличилось в 6,5 раз.

Отмечается, что восемь смертельных случаев произошли в областном центре, а еще пять в районах региона. По одному летальному исходу - в Рыбновском, Касимовском, Путятинском, Ряжском и Сасовском районах.

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