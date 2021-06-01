Патрульные полицейские остановили подростка, управлявшего мотоциклом без прав

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В 1 июня в День защиты детей в Рязани полицейские остановили 16-летнего подростка, управлявшего незарегистрированным мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Около 11 часов сотрудники ППС заметили у площади Победы мотоциклиста и засомневались, что он совершеннолетний. Остановив его, полицейские выяснили, что подросток не имеет водительских прав», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что транспортное средство не было поставлено на учет, как этого требует закон. В настоящий момент, сотрудники ГИБДД устанавливают владельца мотоцикла, а также обстоятельства, при которых подросток оказался за рулем.

На родителей мотоциклиста составлены административные протоколы, им грозит штраф.

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