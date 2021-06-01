В Рязани таксист выволок пассажира из машины и бросил на землю

В сторис Instagram появилось видео, как водитель с заднего сиденья выволок пассажира и бросил на землю. Как рассказывает девушка с ником @im_nasstya, когда мужчина [пассажир] попытался встать, водитель такси толкнул его прямо на ее припаркованную машину.

«И если там есть какие-то повреждения, куда обращаться?» - спросила девушка, и затегила сервис такси.

Ранее сообщалось, что сервис по заказу такси «Везет» прекратил в Рязани поддержку мобильного приложения для iOS. Теперь желающим вызвать машину рекомендуют установить приложение конкурирующего сервиса «Яндекс GO» (читать подробнее).

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