На парковке рязанского гипермаркета задержали мужчину с наркотиками

Фото: Росгвардия.

Бойцы СОБР совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали 35-летнего подозреваемого в наркопреступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Отмечается, что спецоперация состоялась 31 мая на парковке одного из городских гипермаркетов. При досмотре в машине задержанного обнаружили два пакета «с растительным веществом зеленого цвета».

Содержимое «багажа» направлено на исследование.

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