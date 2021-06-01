Рязанцы реже жалуются на качество воды, но чаще на необоснованную плату за вывоз мусора

Центр управления регионом опубликовал статистику обращений, поступивших от рязанцев через социальные сети.

Так, по данным организации, с 17 по 23 мая жители области писали о плохом качестве питьевой воды, а уже на неделе с 24 по 30 мая эта проблема ушла. В тоже время стали появились обращения, связанные с платой за вывоз коммунальных отходов.

Всего на минувшей неделе рязанцы написали без малого тысячу сообщений о тех или иных проблемах. Больше всего 252 жалобы поступило на качество дорог, 230 связанны с социальным обслуживанием, 183 с благоустройством, 100 касаются вывоза мусора и 48 относятся к сфере ЖКХ.

«Сообщения, написанные жителями региона, взяты в работу ответственными ведомствами. По части вопросов уже есть решения», - отметили в ЦУР.

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