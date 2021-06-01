В жестком столкновении КАМАЗ и Lexus на М-5 пострадал ребенок

Фото: ГИБДД по Рязанской области.

Появились подробности ДТП, которое случилось еще 30 мая на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. В жестком столкновении Lexus и грузовика КАМАЗ с полуприцепом-цистерной никто не погиб – чудом, если учесть повреждения легкового автомобиля.

Инцидент произошел в 14:10 на 318 километре федеральной трассы в Путятинском районе, у поворота на село Макеево. Ранее в издательстве «Пресса» сообщили, что «водитель Lexus при обгоне не справился с управлением» и врезался во встречный КАМАЗ.

В пресс-службе областного ГИБДД «КП-Рязань» уточнили, что иномаркой управляла женщина 1989 года рождения. Она вовсе не пострадала. А вот юную пассажирку – девочку 2009 года рождения – госпитализировали.

Фото: ГИБДД по Рязанской области.

Фото: ГИБДД по Рязанской области.

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