Двум рязанкам заменили клапаны на сердце без разрезания грудной клетки

Двум рязанкам сделали операцию по замене аортального клапана без разрезания грудной клетки. Об этом сообщает региональный минздрав.

Специалисты кардиодиспансера впервые в регионе заменили клапан не «открытым способом», когда пациенту по общим наркозом рассекают грудь, а потом оставляют швы, а через небольшой прокол в пунктированной артерии. К слову первым способом до сих пор «грешат» большинство клиник страны, в том числе - федерального уровня.

Малоинвазивный (без разрезов и швов) способ гораздо более щадящий. В этом случае доступ обеспечивается специальным устройством через пунктированную артерию и небольшой прокол не более одного сантиметра в диаметре.

— В новом формате мы провели две операции подряд. Современная методика позволяет значительно сократить время. На две операции мы потратили столько времени, сколько прежде приходилось на одну, — рассказывает доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии РязГМУ Сергей Бирюков. — Благодаря новому способу, значительно сокращаются расходы на содержание больного в стационаре, через день пациент может быть выписан домой. Кроме того, пациент не испытывает последствий общего наркоза и не требует длительной реабилитации.

Сейчас обе женщины уже выписались, они находятся под наблюдением и чувствуют себя хорошо. Обе они - активные дачницы и уже приступили к садово-огородным работам.

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