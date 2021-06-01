Массовое отключение холодной воды ждет рязанцев 2 июня

На 2 июня в Рязани запланировано масштабное отключение холодной воды. Правда, большинство горожан в это время будет еще спать. «Водоканал», который будет проводить аварийно-восстановительные работы на водопроводе, должен уложиться во временной отрезок между 00:00 и 06:00.

Муниципальное предприятие на своем сайте сообщило, что отключение полностью охватит микрорайоны Недостоево, Канищево, Семчино, Ворошиловка вместе с одноименными поселками, а также микрорайон Приокский.

Кроме того, подача холодной воды будет снижена на Московском шоссе и в Дягилеве.

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