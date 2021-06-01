Новые Городские ряды в Рязани откроются уже этим летом

Среди баров-ресторанов в Городских рядах разместится и салон цветов. Фото: Городские ряды.

В Рязани продолжается ремонт Городских рядов на улице Краснорядской. Открыть торговый комплекс планируют уже этим летом.

Как заверяют владельцы комплекса, работать там будут два этажа, на которых разместятся 16 заведений: кофейни, рестораны, бары, кальянная, винный бар, бутик корейской косметики и многое другое.

Кроме того, в Городских рядах расположился исторический салон «Аромат времени». Создала его автор экскурсионного проекта «Я вам покажу!» Ксения Паначева. Салон разделен на три зоны: «Будуар», «Парикмахерская» и «Аптекарский магазин», каждая из которых рассказывает о работе и жизни Макса Фактора.

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