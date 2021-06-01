В семи районах Рязанской области 1 июня отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 июня в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- село Лесуново — с 08:00 до 17:00;

- деревня Горки-Могино, село Гришино, деревня Заводская Слобода, деревня Ивкино, деревня Кирьяково, село Малахово, деревня Натальино, деревня Неустроево, деревня Озерье, деревня Ольгино, деревня Павлово, деревня Томаково, деревня Ювино — с 10:00 до 13:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Бортники, деревня Бариново, деревня Железницы — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Катагоща — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Гремяки — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Шумашь, село Агро-Пустынь — с 10:00 до 16:00.

Михайловский район:

- деревня Слободка — с 10:00 до 16:30.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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