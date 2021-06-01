Улицу Советской Армии будут перекрывать по ночам

До 4 июня с 23:30 до 05:00 будет закрыт участок от пересечения с Касимовское шоссе до дома №6 по улице Советской Армии для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По информации властей, причина ночного закрытия – дорожно-строительные работы.

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ огородят.

Чиновники просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

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