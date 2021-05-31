Стали известны лидеры электронного предварительного голосования

На заседании регионального оргкомитета 31 мая подвели итоги предварительного голосования «Единой России» на выборах в Государственную Думу и подписали итоговый протокол.

«С каждым годом желающих принять участие в предварительном голосовании как со стороны кандидатов, так и со стороны граждан все больше. В Рязанской области праймериз прошли только в формате онлайн. Также можно отметить, что интерес к партийной процедуре велик», – отметил председатель оргкомитета Сергей Филимонов.

Он напомнил, что документы для участия в предварительном голосовании подали 40 представителей различных профессий и сфер деятельности.

Подсчет голосов велся в автоматизированном режиме. Проголосовало более 85 тысяч рязанцев

Ранее лидер рязанских единороссов, губернатор Николай Любимов заметил, что рязанцы сами определили, кого они хотят видеть в списке «Единой России». В тройку лидеров вошли авторитетные уважаемые люди, избиратели им доверяют.

«Абсолютное большинство набрал наш депутат в Государственной Думе Андрей Макаров, первые места в своих округах заняли Дмитрий Хубезов и Андрей Красов. Уверен, что в случае победы на выборах они достойно смогут представлять регион на федеральном уровне», – подчеркнул Николай Любимов.

Итоговое решение о выдвижении кандидатов от «Единой России» на выборы в Государственную Думу, как по одномандатным округам, так и по списку, будет принято на Съезде партии 19 июня.

С результатами предварительного голосования можно ознакомиться на сайте pg.er.ru.

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