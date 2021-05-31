Рязанцам напомнили о запрете продажи алкоголя 1 июня

1 июня, в Международный день защиты детей, в Рязанской области будет запрещена розничная торговля алкоголем. Об этом напоминает региональное минэкономразвития.

Запрет установлен законом № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Не распространяются ограничения на заведения общественного питания.

День защиты детей – один из пяти праздников, когда спиртным в магазинах торговать запрещено. Также в этот список входят День российского студенчества (25 января), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября или, если это выходной, то следующий будний день) и Международный день студентов (17 ноября).

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