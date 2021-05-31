На нескольких улицах Рязани 1 и 2 июня отключат электричество

В ближайшие два дня на нескольких улицах Рязани будут отключать электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – опиловка аварийных деревьев.

1 июня с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- 3-й Нефтезаводской проезд, д. 4, д. 12, д. 14, д. 31, дома с 133 по 137;

- ул. Нефтезаводская, д. 9;

- ул. Рязанская, д. 47, д. 51;

- садоводческое товарищество «Строитель-6»;

- садоводческое товарищество «Дружба»;

- ул. 1-я Нагорная, дома с 1 по 29.

2 июня с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- 3-й Нефтезаводской проезд, д. 4, д. 12, д. 14, д. 31, дома с 133 по 137;

- ул. Нефтезаводская, д. 9;

- ул. Рязанская, дома с 2 по 29, д. 20, д. 33, д. 39, д. 51;

- садоводческое товарищество «Строитель-6»;

- садоводческое товарищество «Дружба»;

- ул. Хлебная, дома с 1 по 6;

- ул. 1-я Нагорная, дома с 1 по 44.

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