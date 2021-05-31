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Происшествия31 мая 2021 15:50

На чердаке дома на улице Тимакова обнаружили труп

Пролежал он там не меньше месяца. СК проводит проверку
Источник:kp.ru
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31 мая на чердаке дома 12к1 по улице Тимакова в Рязани рабочие, пришедшие ремонтировать крышу, обнаружили труп мужчины. Информацию, которая появилась в соцсетях, подтвердили в СУ СКР по Рязанской области.

Исходя из наличия гнилостных изменений и степени их выраженности, уже сделан вывод, что тело пролежало на чердаке не меньше месяца. При этом признаков насильственной смерти при осмотре эксперты не выявили.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел проводит проверку по фату гибели человека и устанавливает личность погибшего.

ЧП