В первый день лета в Рязани и области ожидаются заморозки до -2 градусов

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью утром 1-2 июня на территории Рязанской области местами ожидаются заморозки -2…0ºС. Об этом сообщает управление рязанского МЧС.

Специалисты ведомства просят рязанцев обратить внимание на следующие меры безопасности:

- пешеходам нужно быть внимательными при переходе улиц и дорог;

- водителям - снизить скорость движения;

- водителям следует отказаться от лишних перестроений и обгонов.

Что касается погоды на 1 июня в Рязани и области, то ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +12…+17°С.

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