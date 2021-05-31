«Единая Россия» задает тренды в организации дистанционного электронного голосования

Фото: "Единая Россия".

Предварительное голосование «Единой России», которое в этом году впервые проходило в электронном формате по всей стране, завершилось 30 мая. Эксперты считают, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования: еще до окончания процедуры в ней уже приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Тогда проголосовало 1,2 млн человек.

По мнению президента Фонда информационной демократии, директора Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Ильи Массуха, «Единая Россия» создала систему, которой нет аналогов в России. При этом, по его мнению, она не только доступна каждому, но и вызывает доверие граждан: каждый с помощью индивидуального ключа шифрования мог проверить, корректно ли учтен их голос после подведения итогов.

Количество избирателей указывает на очевидный интерес людей к процедуре, отмечают эксперты.

«Организаторы голосования – региональные исполкомы – на местах не имели доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов, и могли видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах», – подчеркнула директор исследовательского центра «Особое мнение», политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

По ее мнению, уникальный опыт, полученный в ходе электронного предварительного голосования, будет распространяться и дальше.

«В целом предварительное голосование прошло спокойно. Мы выбрали очень удобный для людей формат. Дистанционный режим повысил доверие к праймериз, жители региона проявили большой интерес к процедуре, в том числе из-за отсутствия малейших сомнений в ее легитимности», – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Николай Любимов.

По его словам, в этом году в электронном предварительном голосовании приняло участие рекордное количество жителей области – более 85 тысяч человек.

«Выбранная партией открытая модель с участием новых лиц привлекла молодежь, которая активно участвовала в голосовании. Среди кандидатов было немало людей, ярко проявивших себя в условиях пандемии», – отметил Николай Любимов.

Предварительное голосование «Единой России» стартовало 24 мая и завершилось 30 мая. В нем приняли участие избиратели, зарегистрировавшиеся на официальном сайте процедуры pg.er.ru до полуночи 28 мая по местному времени. Подсчет голосов начался с 21.00 30 мая, сразу после того, как процедура завершилась во всех регионах и были соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

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