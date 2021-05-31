Ряд домов на Михайловском шоссе в Рязани останется без горячей воды

В Рязани МУП «РМПТС» продолжает профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения, которые сопровождаются отключениями горячей воды. 1 июня очередь дойдет до нескольких домов на Михайловском шоссе.

Пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ публикует список адресов:

- Михайловское шоссе, д. 69 корп. 1, д. 69 корп. 2, д. 69 корп. 3, д. 73 корп. 1, д. 73 корп. 2.

Восстановить горячее водоснабжение в указанных домах планируется 14 июня. Полный график отключений в июне доступен по ссылке.