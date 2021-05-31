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Недвижимость31 мая 2021 11:53

Ряд домов на Михайловском шоссе в Рязани останется без горячей воды

Отключение произойдет с 1 июня и продлится две недели
Источник:kp.ru
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В Рязани МУП «РМПТС» продолжает профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения, которые сопровождаются отключениями горячей воды. 1 июня очередь дойдет до нескольких домов на Михайловском шоссе.

Пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ публикует список адресов:

- Михайловское шоссе, д. 69 корп. 1, д. 69 корп. 2, д. 69 корп. 3, д. 73 корп. 1, д. 73 корп. 2.

Восстановить горячее водоснабжение в указанных домах планируется 14 июня. Полный график отключений в июне доступен по ссылке.

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