В Рязани в ДТП серьезно пострадала четырехлетняя девочка

Фото: 62.мвд.рф

30 мая на Солотчинском шоссе в Рязани у дома №2 столкнулись Mitsubishi Lancer и Kia Optima. ДТП прокомментировали в региональном УМВД.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 40-летний рязанец на Mitsubishi. Двигаясь по прилегающей территории, он не уступил дорогу Kia.

В результате ДТП получила травмы и была госпитализирована четырехлетняя пассажирка Mitsubishi. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!