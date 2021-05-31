Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 мая 2021 11:14

В Рязани в ДТП серьезно пострадала четырехлетняя девочка

Ее госпитализировали с травмами. Авария произошла на Солотчинском шоссе
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

30 мая на Солотчинском шоссе в Рязани у дома №2 столкнулись Mitsubishi Lancer и Kia Optima. ДТП прокомментировали в региональном УМВД.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 40-летний рязанец на Mitsubishi. Двигаясь по прилегающей территории, он не уступил дорогу Kia.

В результате ДТП получила травмы и была госпитализирована четырехлетняя пассажирка Mitsubishi. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ДТП