Защита экс-мэра Карабасова ходатайствует о возвращении дела прокурору

А казалось, что все неприятности для Карабасова начались только вчера. "Архив "КП"-Рязань".

Сторона защиты по уголовному делу бывшего и. о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова заявила ходатайство о возвращении дела прокурору. Об этом сообщает пресс-служба Советского районный суд.

Судебное заседание прошло в пятницу, 28 мая. В его ходе было продолжено исследование доказательств стороной защиты, в частности оглашены показания свидетеля Масляева В.В. и ряд протоколов следственных действий.

Очередное судебное заседание состоится в 11:00 04 июня 2021 года. Напомним, что первое заседание по этому делу прошло 17 сентября 2020 года там же, в Советском районном суде Рязани.

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